2024-02-07 20:30:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت خلية الاعلام الامني، اليوم الاربعاء (7 شباط 2024)، بياناً بشأن القصف في منطقة المشتل شرقي العاصمة بغداد.

وذكرت الخلية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "فريقاً فنياً مختصاً من الأجهزة الأمنية، شرع بالتحقيق في حادث استهداف عجلة مدنية ضمن منطقة المشتل شرقي العاصمة بغداد بالساعه 21:35 هذا اليوم 7 شباط 2024".

واضافت، أن "هذا الاستهداف أدى إلى احتراق العجلة واستشهاد من بداخلها"، مؤكدةً أن "التحقيق مازال مستمر لمعرفة وسيلة الاستهداف ومصدره".

وفي وقت سابق من اليوم، كشف مصدر أمني، عن هوية الاشخاص المقتولين داخل العجلة شرق العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "العجلة التي تم قصفها بالطائرات المسيرة كان بداخلها قادة من كتائب حزب الله".

واضاف، أن "القادة هم كلا من مسؤول الدعم في كتائب حزب الله ابو باقر الساعدي ومسؤول معلومات الكتائب اركان العلياوي".

وجاء ذلك بعد استهداف عجلة ومصرع 3 اشخاص بداخلها في منطقة المشتل.



