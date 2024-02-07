مسؤول أمريكي: القوات الأمريكية شنت اليوم ضربة في العراق

2024-02-07 20:30:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

أكد مسؤول أمريكي، مساء اليوم الأربعاء (7 شباط 2024)، أن القوات الأمريكية شنت اليوم ضربة في العراق.

وقال المسؤول الأمريكي في تصريح نقلته "رويترز"، ان "الولايات المتحدة شنت هجوما اليوم في بغداد على هدف فردي عالي القيمة".

وكان مصدر أمني عراقي قال لـ"بغداد اليوم"، باستهداف عجلة ومصرع 3 اشخاص بداخلها في منطقة المشتل شرقي العاصمة بغداد مساء اليوم الأربعاء (7 شباط 2024).

وكشف مصدر أمني آخر، عن هوية الاشخاص المقتولين داخل العجلة شرق العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "العجلة التي تم قصفها بالطائرات المسيرة كان بداخلها قادة من كتائب حزب الله" مضيفا ان "القادة هم كلا من مسؤول الدعم في كتائب حزب الله ابو باقر الساعدي ومسؤول معلومات الكتائب اركان العلياوي".

وأشار الى، أنه "تم إغلاق جميع الطرق المؤدية لـ 3 مناطق في شرق بغداد".