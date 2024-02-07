أول تعليق للبنتاغون بعد القصف في بغداد

2024-02-07 20:30:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

رفضت وزارة الدفاع الامريكية "البنتاغون" اليوم الاربعاء (7 شباط 2024)، الادلاء باي تصريح حول ضربة المشتل، مؤكدة انها ستعلن فيما بعد.

ونقلت وسائل اعلام امريكية عن البنتاغون قولها، "نحن على إطلاع بتقارير بشأن الهجوم في بغداد وسنعلن بالوقت المناسب"، فيما اشارت وسائل الاعلام الامريكية الى ان مسؤولي البنتاغون رفضوا التصريح وقالوا انتظروا البيان الرسمي.

من جانب اخر، قالت وكالة فرانس برس ان عملية استهداف العجلة في المشتل شرق بغداد تمت بثلاثة صواريخ.

وافاد مصدر امني، لـ "بغداد اليوم"، ان "الاستهداف طال عجلة تحمل قياديين في كتائب حزب الله".