مصدر يكشف هوية الاشخاص المقتولين داخل العجلة شرق بغداد

2024-02-07 20:30:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر أمني، اليوم الاربعاء (7 شباط 2024)، عن هوية الاشخاص المقتولين داخل العجلة شرق العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "العجلة التي تم قصفها بالطائرات المسيرة كان بداخلها قادة من كتائب حزب الله".

واضاف، أن "القادة هم كلا من مسؤول الدعم في كتائب حزب الله ابو باقر الساعدي ومسؤول معلومات الكتائب اركان العلياوي".

وجاء ذلك بعد استهداف عجلة ومصرع 3 اشخاص بداخلها في منطقة المشتل.



صورة متداولة لـ "ابو باقر الساعدي"



