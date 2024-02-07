رويترز: غارة شنتها مسيرة استهدفت سيارة تابعة للحشد الشعبي شرق بغداد

2024-02-07 20:30:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أفادت رويترز نقلا عن مصادر أمنية، مساء اليوم الأربعاء (7 شباط 2024) بغارة شنتها طائرة مسيرة استهدفت سيارة تابعة لقوات الحشد الشعبي شرق العاصمة بغداد.

وكان مصدر أمني عراقي قال لـ"بغداد اليوم"، باستهداف عجلة ومصرع 3 اشخاص بداخلها في منطقة المشتل شرقي العاصمة بغداد مساء اليوم الأربعاء (7 شباط 2024).

وكشف مصدر أمني آخر، عن هوية الاشخاص المقتولين داخل العجلة شرق العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "العجلة التي تم قصفها بالطائرات المسيرة كان بداخلها قادة من كتائب حزب الله" مضيفا ان "القادة هم كلا من مسؤول الدعم في كتائب حزب الله ابو باقر الساعدي ومسؤول معلومات الكتائب اركان العلياوي".

وأشار الى، أنه "تم إغلاق جميع الطرق المؤدية لـ 3 مناطق في شرق بغداد".



