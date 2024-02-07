2024-02-07 22:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

قال الأمين العام لكتائب سيد الشهداء، أبو آلاء الولائي، اليوم الأربعاء، بإن المقاومة الإسلامية بالعراق “ولي الدم”. ونعت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، القيادي في كتائب حزب الله الشهيد ابو باقر الساعدي. واستهدفت ضربة أمريكية عجلة بمنطقة المشتل شرقي بغداد، أدت لاستشهاد القياديين بكتائب حزب الله مسؤول الدعم أبو باقر الساعدي وأركان العلياوي.

ظهرت المقالة الولائي: المقاومة الإسلامية بالعراق “ولي الدم” أولاً على ايرث نيوز.