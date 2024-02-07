2024-02-07 22:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، اليوم الأربعاء، أن الوزارة تسعى إلى تعزيز مضامين الحماية الاجتماعية واستهداف الفئات الهشة والأشد فقرًا.وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “الاسدي شارك في اجتماع المنتدى العربي رفيع المستوى للتنمية الاجتماعية متعدد الابعاد المقام في الدوحة”.وقال الاسدي خلال مداخلته في الاجتماع ان “جمهورية العراق سعت من […]

ظهرت المقالة الأسدي: نسعى إلى تعزيز مضامين الحماية الاجتماعية واستهداف الفئات الهشة والأشد فقرًا أولاً على ايرث نيوز.