الإعلام الأمني: استهداف عجلة تابعة الى الحشد الشعبي عدوان واضح وخرق للسيادة

2024-02-07 23:06:02 - المصدر: واع

بغداد – واععدّت خلية الإعلام الأمني، الاستهداف الأمريكي لعجلة تابعة إلى الحشد الشعبي عدوانا واضحا وخرقا للسيادة العراقية.وقال رئيس الخلية اللواء تحسين الخفاجي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "بعد ان تاكد قيام الولايات المتحدة استهداف عجلة تابعة الى الحشد الشعبي من خلال طائرة مسيرة امريكية ادى الى استشهاد قادتها ، ان هذا العدوان الجديد يقوض كل التفاهمات".وأضاف، " كما نحمل الجانب الامريكي وقوات التحالف تداعيات هذه الاعمال الخطيرة التي تهدد أمن وسلامة البلاد ونسف واضح لكل المحادثات التي تحدث بين الجانبيين "، مبينا ان "هذا الاستهداف هو عدوان واضح وخرق للسيادة العراقية وجر المنطقة الى تداعيات خطيرة".