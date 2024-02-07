هيئة الحشد الشعبي تزف الشهيد أبو باقر الساعدي

2024-02-07 23:06:02 - المصدر: واع

بغداد – واعزفت هيئة الحشد الشعبي، الشهيد أبو باقر الساعدي الذي ارتقى مساء اليوم جراء استهداف عجلته شرقي بغداد.وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنها "تزف الشهيد البطل أبو باقر الساعدي الذي ارتقى مساء اليوم الأربعاء جراء استهداف عجلته في منطقة المشتل شرقي العاصمة بغداد".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت خلية الإعلام الأمني، الشروع بالتحقيق في حادث استهداف عجلة مدنية ضمن منطقة المشتل شرقي العاصمة بغداد.وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "فريق فني مختص من الأجهزة الأمنية شرع بالتحقيق في حادث استهداف عجلة مدنية ضمن منطقة المشتل شرقي العاصمة بغداد بالساعه ٢١٣٥ هذا اليوم ٧ شباط ٢٠٢٤".وأضافت، أن "هذا الاستهداف ادى إلى احتراق العجلة واستشهاد من بداخلها ، ومازال التحقيق مستمر لمعرفة وسيلة الاستهداف ومصدره ."