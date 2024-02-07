خلية الإعلام الأمني: فريق فني متخصص شرع بالتحقيق في حادث استهداف عجلة ببغداد

2024-02-07 23:06:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت خلية الإعلام الأمني، الشروع بالتحقيق في حادث استهداف عجلة مدنية ضمن منطقة المشتل شرقي العاصمة بغداد.وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "فريق فني مختص من الأجهزة الأمنية شرع بالتحقيق في حادث استهداف عجلة مدنية ضمن منطقة المشتل شرقي العاصمة بغداد بالساعه ٢١٣٥ هذا اليوم ٧ شباط ٢٠٢٤".وأضافت، أن "هذا الاستهداف ادى إلى احتراق العجلة واستشهاد من بداخلها ، ومازال التحقيق مستمر لمعرفة وسيلة الاستهداف ومصدره ."