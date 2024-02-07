نيجيريا تقصي جنوب إفريقيا بركلات الترجيح وتبلغ نهائي الكان

2024-02-07 23:06:03 - المصدر: واع

متابعة - واعحجز منتخب نيجيريا بطاقة التأهل للمباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً في كوت ديفوار بعد تخطيه عقبة جنوب أفريقيا بنتيجة (4-2) بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي (1-1) مساء اليوم الأربعاء، في نصف النهائي.سجل للمنتخب النيجيري ويليام إيكونج في الدقيقة 67 من ضربة جزاء وتعادل تيبوهو موكوينا لصالح جنوب أفريقيا في الدقيقة 90 من ضربة جزاء في مشهد مثير للجدل تحكيمياً بعدما ألغى الحكم المصري أمين عمر هدفاً للنسور سجله أوسيمين واحتسب ضربة جزاء للبافانا.سجل للمنتخب النيجيري تيريم موفي وكينيث أوميرو وويليام إيكونج وكيليتشي إيهاناتشو وأضاع أولا آينا.. وسجل للمنتخب الجنوب أفريقي ميهلالي مايامبيلا وموتوبي مفالا وأضاع تيبوهو موكوينا وإيفيدينس ماكجوبا.وتأهل النسور بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه بيسيرو لنهائي البطولة القارية الثامنة في تاريخه ويترقب مواجهة الفائز من لقاء كوت ديفوار والكونغو الديمقراطية.