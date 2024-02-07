الولايات المتحدة تتبنى مقتل "ابو باقر": مسؤول عن الهجمات على قواتنا

2024-02-07 23:06:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تبنت القيادة المركزية الأمريكية، يوم الأربعاء، الهجوم الذي استهدف القيادي في كتائب حزب الله (ابو باقر الساعدي)، في منطقة المشتل شرقي العاصمة بغداد، مشيرة الى انه مسؤول عن الهجمات التي تستهدف قواتها في المنطقة.

وقالت القيادة في بيان، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، "في الساعة 9:30 مساءً في 7 فبراير، شنت قوات القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) ضربة من جانب واحد في العراق ردًا على الهجمات على أفراد الخدمة الأمريكية، مما أسفر عن مقتل قائد كتائب حزب الله المسؤول عن التخطيط المباشر والمشاركة في الهجمات على القوات الأمريكية في المنطقة. ولا توجد مؤشرات على وقوع أضرار جانبية أو خسائر في صفوف المدنيين في هذا الوقت".

واضاف البيان، "ستواصل الولايات المتحدة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية شعبنا. ولن نتردد في تحميل المسؤولية لكل من يهدد سلامة قواتنا".

وقبل قليل، علقت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون)، على القصف الذي استهدف قياديا في "فصائل المقاومة العراقية"، بمنطقة المشتل شرقي العاصمة بغداد.

وقال البنتاغون، "نحن على اطلاع بتقارير بشأن الهجوم في بغداد وسنعلن بالوقت المناسب".

فيما أكد مسؤول أمريكي لقناة الجزيرة القطرية، أن "القوات الأمريكية شنت اليوم ضربة في العراق".