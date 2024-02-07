2024-02-07 23:06:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حمّلت خلية الإعلام الأمني، يوم الخميس، الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش مسؤولية مقتل قياديين اثنين في الحشد الشعبي جراء قصف جوي بطائرة مسيّرة استهدفت عجلة كانت تقلهما شرقي العاصمة بغداد.

وقال رئيس الخلية اللواء الطيار تحسين الخفاجي في بيان اليوم، إنه "بعد أن تأكد و بشكل قاطع قيام الولايات المتحدة باستهداف عجلة تابعة الى الحشد الشعبي من خلال طائرة مسيرة أميركية ادى الى استشهاد قادتها، فإن هذا العدوان الجديد يُعتبر تقويضا لكل التفاهمات التي كانت موجودة في الاجتماعات".

وأضاف "نحن نُحمِّل الجانب الامريكي وقوات التحالف تداعيات هذه الاعمال الخطيرة التي تهدد امن وسلامة البلاد، وهي نسف واضح لكل المحادثات التي تحدث بين الجانبين".

وشدد اللواء الخفاجي على أن "هذا الاستهداف هو عدوان واضح، و خرق للسيادة العراقية وجر المنطقة الى تداعيات خطيرة".

في غضون ذلك صرّح مصدر مخول في الخلية، بأن "من أقدم على استهداف عجلة تقل قياديين اثنين في الحشد الشعبي في منطقة المشتل شرقي العاصمة بغداد، هي طائرات أمريكية مسيرة اخترقت الأجواء العراقية".

بدورها أكدت كتائب حزب الله في بيان اليوم، مقتل وسام محمد صابر (أبو باقر الساعدي) إثر قصف للقوات الامريكية في بغداد.

وتبنت القيادة المركزية الأمريكية، يوم الأربعاء، الهجوم الذي استهدف القيادي في كتائب حزب الله (ابو باقر الساعدي)، في منطقة المشتل شرقي العاصمة بغداد، مشيرة الى انه مسؤول عن الهجمات التي تستهدف قواتها في المنطقة.

وقالت القيادة في بيان، انه "في الساعة 9:30 مساءً في 7 فبراير، شنت قوات القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) ضربة من جانب واحد في العراق ردًا على الهجمات على أفراد الخدمة الأمريكية، مما أسفر عن مقتل قائد كتائب حزب الله المسؤول عن التخطيط المباشر والمشاركة في الهجمات على القوات الأمريكية في المنطقة. ولا توجد مؤشرات على وقوع أضرار جانبية أو خسائر في صفوف المدنيين في هذا الوقت".

وكانت القيادة المركزية التابعة للجيش الأمريكي قد أفادت، في يوم السبت الماضي الثالث من شهر شباط، أن قواتها شنت غارات جوية في العراق وسوريا استهدفت بها مواقع لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني وجماعات الميليشيات التابعة له.

وأعلنت الحكومة العراقية وعلى لسان الناطق باسمها مقتل 16 عناصراً من القوات الأمنية واصابة 25 آخرين بجروح نتيجة القصف الذي استهدف مواقع عسكرية وامنية في محافظة الأنبار غربي البلاد.