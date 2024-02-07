الاتحاد العراقي ينفي حرمان أمجد عطوان من تمثيل المنتخب مدى الحياة

2024-02-07 23:06:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نفى الاتحاد العراقي لكرة القدم، الأخبارَ المُتداولة في بعضِ وسائلِ الإعلام حول حرمان الاتحادِ الآسيويّ لاعب المنتخب الوطنيّ العراقي أمجد عطوان من تَمثيلِ المُنتخبِ مدى الحياة.

واوضح الاتحادُ في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "هذه الأخبارَ غيرُ صحيحةٍ، ولا تستندُ إلى الواقع بصلةٍ"، مشيراً الى أنه "لابدَّ من التعامُلِ بموضوعيةٍ ومصداقيةٍ مع الأخبارِ المُتعلقة بالمُنتخبِ الوطنيّ، لإبعاده عن الدخولِ في إشكالاتٍ لا تخدمُ مِشوارهُ المُقبل في التصفياتِ الآسيويّة المؤهلة إلى كأس العالم".

ودعا الاتحادُ جميع وسائلِ الإعلام الى توخي الدقة في نقلِ الأخبار، والحُصول عليها من منابعها الرئيسيّة، لتكون العلاقةُ بين الأطرافِ كافة مبنيةً على أسسٍ رصينةٍ، مع تَوفيرِ الدعم الكاملِ للمُنتخبِ الوطنيّ في التصفياتِ الآسيويّة المؤهلة إلى نهائياتِ كأس العالم التي يتصدرُ فيها منتخبنا مجموعته بجدارةٍ واستحقاق".

وتابع انه "سيقوم باللجوءِ إلى الطرقِ القانونيّة بحقِّ كل مَن ينشرُ ويروجُ الأخبارَ المضللة التي تسهمُ في إرباكِ الأجواء في المُنتخبِ الوطنيّ وعن الاتحاد، فغايتنا جميعًا تهيئةُ الأرضية المناسبة لتَحقيقِ منتخبنا الأهداف المرسومة، وفي مقدمتها الوصولُ إلى كأسِ العالم".

وكشف مصدر في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن قيام الاتحاد الآسيوي بحرمان اللاعب امجد عطوان من تمثيل المنتخب العراقي مدة الحياة بعد اكتشاف تزوير جواز سفره.