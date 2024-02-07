سماع دوي انفجارات في قاعدة القوات الأمريكية في حقل العمر

2024-02-07 23:06:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن المرصد السوري، اليوم الخميس (8 شباط 2024)، عن سماع دوي انفجارات في قاعدة للقوات الأمريكية.

وقال المرصد في تصريح تابعته "بغداد اليوم"، إن "دوي انفجارات سمع في قاعدة القوات الأمريكية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور شرقي البلاد".

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، عن تنفيذ ضربة في العاصمة بغداد اسفرت عن مقتل قائد كتائب حزب الله في العراق.

وكانت عجلة تعرضت لاستهداف بطائرة مسيرة في منطقة المشتل شرقي العاصمة بغداد مساء الأربعاء اسفر عن مقتل 3 أشخاص قيل ان من بينهم قيادي في كتائب حزب الله.



