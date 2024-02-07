اتحاد كرة القدم ينفي حرمان أمجد عطوان من تمثيل المنتخب العراقي مدى الحياة

2024-02-07 23:06:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

نفى الاتحادُ العراقيّ لكُرةِ القدم، مساء اليوم الأربعاء (7 شباط 2024) الأخبارَ المُتداولة في بعضِ وسائلِ الإعلام حول حرمان الاتحادِ الآسيويّ لاعب المنتخب الوطنيّ أمجد عطوان من تَمثيلِ المُنتخبِ مدى الحياة.

وأكد الاتحاد العراقي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "هذه الأخبارَ غيرُ صحيحةٍ، ولا تستندُ إلى الواقع بصلةٍ".

وأوضح أنه "لابدَّ من التعامُلِ بموضوعيةٍ ومصداقيةٍ مع الأخبارِ المُتعلقة بالمُنتخبِ الوطنيّ، لإبعاده عن الدخولِ في إشكالاتٍ لا تخدمُ مِشوارهُ المُقبل في التصفياتِ الآسيويّة المؤهلة إلى كأس العالم".

وأهاب اتحاد الكرة "بجميع وسائلِ الإعلام توخي الدقة في نقلِ الأخبار، والحُصول عليها من منابعها الرئيسيّة، لتكون العلاقةُ بين الأطرافِ كافة مبنيةً على أسسٍ رصينةٍ، مع تَوفيرِ الدعم الكاملِ للمُنتخبِ الوطنيّ في التصفياتِ الآسيويّة المؤهلة إلى نهائياتِ كأس العالم التي يتصدرُ فيها منتخبنا مجموعته بجدارةٍ واستحقاق".

ولفت الى انه "سيقوم باللجوءِ إلى الطرقِ القانونيّة بحقِّ كل مَن ينشرُ ويروجُ الأخبارَ المضللة التي تسهمُ في إرباكِ الأجواء في المُنتخبِ الوطنيّ وعن الاتحاد، فغايتنا جميعًا تهيئةُ الأرضية المناسبة لتَحقيقِ منتخبنا الأهداف المرسومة، وفي مقدمتها الوصولُ إلى كأسِ العالم".