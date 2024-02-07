2024-02-07 23:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

أكدت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، باختراق الأجواء العراقية بطائرة أمريكية مسيرة. وقالت الخلية، في بيان تلقته إيرث نيوز “في اعتداء سافر جديد وتعدي صارخ على سيادة العراق وامنة، فقد تأكد لدى القوات العراقية وبشكل قاطع أن من أقدم على استهداف عجلة تقل قياديين اثنين في الحشد الشعبي في منطقة المشتل شرقي العاصمة بغداد، هي […]

ظهرت المقالة “تنصل عن الاتفاقيات والتفاهمات السابقة”.. الإعلام الأمني: طائرات أمريكية مسيرة اخترقت الأجواء العراقية واستهدفت قياديين بالحشد أولاً على ايرث نيوز.