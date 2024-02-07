2024-02-07 23:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

أصدرت حركة حماس، فجر الخميس، بياناً نعت فيه القياديين في كتائب حزب الله أبو باقر الساعدي وأركان العلياوي.وذكرت الحركة في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، “ندين بشدّة العدوان الغاشم مساء الأربعاء الذي استهدف عدة أماكن في العاصمة العراقية بغداد، وأدى إلى استشهاد القياديين في المقاومة العراقية أركان العلياوي وأبو باقر الساعدي، ونعدّه اعتداءً وانتهاكاً لسيادة […]

ظهرت المقالة حماس تعزي العراق باستشهاد القياديين في المقاومة العراقية أولاً على ايرث نيوز.