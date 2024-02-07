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مسؤول عن مهاجمة قواتنا.. واشنطن تتبنى استهداف قائد كتائب حزب الله

مسؤول عن مهاجمة قواتنا.. واشنطن تتبنى استهداف قائد كتائب حزب الله
مسؤول عن مهاجمة قواتنا.. واشنطن تتبنى استهداف قائد كتائب حزب الله
2024-02-07 23:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، مساء الأربعاء، عن تنفيذ ضربة في العاصمة بغداد اسفرت عن مقتل قائد كتائب حزب الله في العراق. وذكر بيان لها انه “في الساعة 9:30 مساء 7 فبراير شباط، الولايات المتحدة شنت قوات القيادة المركزية (CENTCOM)  ضربة من جانب واحد في العراق ردا على الهجمات على أفراد الخدمة الأمريكية، مما أسفر عن […]

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