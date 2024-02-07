2024-02-07 23:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، مساء الأربعاء، عن تنفيذ ضربة في العاصمة بغداد اسفرت عن مقتل قائد كتائب حزب الله في العراق. وذكر بيان لها انه “في الساعة 9:30 مساء 7 فبراير شباط، الولايات المتحدة شنت قوات القيادة المركزية (CENTCOM) ضربة من جانب واحد في العراق ردا على الهجمات على أفراد الخدمة الأمريكية، مما أسفر عن […]

ظهرت المقالة مسؤول عن مهاجمة قواتنا.. واشنطن تتبنى استهداف قائد كتائب حزب الله أولاً على ايرث نيوز.