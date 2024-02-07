2024-02-07 23:36:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، الشيخ قيس الخزعلي، ضرورة تقديم العراق طلباً رسمياً إلى مجلس الأمن الدولي يطالب فيه بانسحاب فوري للقوات الأجنبية.وقال الشيخ الخزعلي في تدوينة له على منصة (إكس)، تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "استمرار الاعتداءات الأمريكية على الأرواح العراقية ، وانتهاك سيادة بلدنا، هو دليل على الاستهانة والاستهتار الأمريكي بالعراق حكومة وشعباً، وهو من الواضح أنها ليست في وارد التوقف عن هذه الاستهانة والاستهتار، بل هي مستمرة في اعتداءاتها ، رغم الخطوات الإيجابية لتي قامت بها الحكومة العراقية الموقرة، والتزام التهدئة من قبل فصائل المقاومة الشريفة".وأضاف، انه "من الواضح أن الاستنكارات والإدانات لم تعد كافية، مما يستدعي ضرورة تقديم العراق طلبا رسمياً إلى مجلس الأمن الدولي يطالب بانسحاب فوري للقوات الأجنبية، وأن يبدأ العراق بالشروع في تنفيذ إجراءات عملية، لتعزيز قدراته الدفاعية الذاتية ضد أي اعتداء خارجي".وتابع، "في هذا السياق، يصبح دعم وتضامن الشعب العراقي أساسياً لإنجاح هذه الخطوات الحاسمة، نحو استعادة السيادة الكاملة على الأراضي و الأجواء العراقية، وتحصين الاقتصاد الوطني".