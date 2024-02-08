مدرب الاتحاد يفجر مفاجأة حول سبب استبعاد بنزيما

2024-02-08 06:00:03 - المصدر: واع

متابعة - واعفجر الأرجنتيني مارسيلو جاياردو مدرب اتحاد جدة، مفاجأة حول سبب استبعاد الفرنسي كريم بنزيما قائد الفريق، من مباراة الطائي.وحقق الاتحاد انتصاره الثاني على التوالي في كل البطولات، والأول في الدوري السعودي للمحترفين بعد 3 هزائم متتالية، حين هزم مضيفه الطائي بثلاثية نظيفة في مباراة مؤجلة من الجولة 19 للمسابقة المحلية.ولم يشارك بنزيما في مباراتي الاتحاد ضد الفيصلي في كأس خادم الحرمين الشريفين، الأحد الماضي، والطائي يوم امس، بعد غيابه عن معسكر الفريق التحضيري في دبي.وقال المدرب الأرجنتيني "على بنزيما أن يعمل بجد ، فهو انضم للفريق منذ يومين، وسنشاهده في قائمة الفريق عندما يكون بحالة بدنية وفنية كاملة".وأوضح جاياردو "لو لاحظتم بعض التعبيرات على وجهي، فأنا من النوع الذي يشدد على اللاعبين والأشخاص الذين يعملون معي لأحصل على أعلى درجة من الالتزام، وأيضا أدرك أن اللاعبين يتعرضون لإصابات، وهناك من يمثلون منتخباتهم، لذا يتوجب علينا العمل بشكل أكبر".وأكمل "حققنا انتصارا ثانيا على التوالي، النتيجة كانت إيجابية ، والكرة كانت بحوزتنا، وسيطرنا على معظم أجزاء المباراة".ويحتل الاتحاد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 31 نقطة.