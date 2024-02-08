النفط يرتفع بدعم من قوة الطلب على الوقود في أمريكا

2024-02-08 06:00:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

سجلت أسعار النفط ارتفاعا، خلال تعاملات، اليوم الخميس (8 شباط 2024)، بعد أن رفضت إسرائيل مقترحا من حركة حماس الفلسطينية لوقف إطلاق النار، فيما تتواصل المحادثات لمحاولة إنهاء الصراع الدائر في غزة والتوترات في الشرق الأوسط بشكل عام والتي تلقي بظلالها على السوق منذ أكتوبر.

كما دعمت مؤشرات على قوة الطلب على الوقود في الولايات المتحدة الاتجاه الصعودي للسوق هذا الأسبوع.

وبحلول الساعة 0132 بتوقيت غرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا بما يعادل 0.28 بالمئة إلى 79.43 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 19 سنتا أو 0.26 بالمئة إلى 74.05 دولار للبرميل.

ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أحدث مقترح من حماس لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، لكن وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن قال إنه لا يزال هناك مجال للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق.

المصدر: وكالات



