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روسيا تصدر حكمها على 33 عسكريا أوكرانيا متهمين بقصف مدنيين في دونيتسك

روسيا تصدر حكمها على 33 عسكريا أوكرانيا متهمين بقصف مدنيين في دونيتسك
روسيا تصدر حكمها على 33 عسكريا أوكرانيا متهمين بقصف مدنيين في دونيتسك
2024-02-08 06:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أقرت المحكمة العليا لجمهورية دونيتسك الشعبية عقوبات بالسجن بين 27 – 29 عاما بحق 33 جنديا من قوات كييف، وتحت إجراءات أمنية مشددة بجرائم قصف مناطق سكنية للمدنيين في دونيتسك سنة 2022. وقال بيان المكتب الصحفي لمكتب المدعي العام الروسي: “وافقت المحكمة على موقف المدعي العام للدولة وحكمت على الجناة بالسجن لفترات تتراوح […]

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