2024-02-08 06:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أقرت المحكمة العليا لجمهورية دونيتسك الشعبية عقوبات بالسجن بين 27 – 29 عاما بحق 33 جنديا من قوات كييف، وتحت إجراءات أمنية مشددة بجرائم قصف مناطق سكنية للمدنيين في دونيتسك سنة 2022. وقال بيان المكتب الصحفي لمكتب المدعي العام الروسي: “وافقت المحكمة على موقف المدعي العام للدولة وحكمت على الجناة بالسجن لفترات تتراوح […]

ظهرت المقالة روسيا تصدر حكمها على 33 عسكريا أوكرانيا متهمين بقصف مدنيين في دونيتسك أولاً على ايرث نيوز.