2024-02-08 06:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ يجرى تداول الدولار ضمن نطاق ضيق، الخميس، مع تقييم المتداولين لتصريحات أقل ميلا للتيسير النقدي من صناع سياسات بمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) خلال الليل والتطلع لبيانات اقتصادية جديدة من الولايات المتحدة. كما انصب التركيز على بيانات التضخم الصادرة في الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وخلال الساعات الماضية استعرض العديد من […]

ظهرت المقالة الدولار في نطاق ضيق بعد تصريحات المركزي الأمريكي أولاً على ايرث نيوز.