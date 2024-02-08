2024-02-08 06:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ بحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، يوم الأربعاء، مع وزير الدفاع الإسرائيل يؤاف غالانت أهمية تحقيق سلام دائم بمنطقة الشرق الأوسط. وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، إن بلينكن وغالانت بحثا في تل أبيب أهمية إقامة دولة فلسطينية مع توفير ضمانات أمنية لإسرائيل. وشدد بلينكن على ضرورة اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لحماية المدنيين […]

ظهرت المقالة بلينكن: لا تزال هناك فرصة لاتفاق بين إسرائيل وحماس أولاً على ايرث نيوز.