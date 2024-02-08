2024-02-08 06:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ انطلقت، اليوم الخميس، الانتخابات العامة في باكستان وسط مخاوف أمنية على خلفية الوضع الأمني المتدهور في البلاد، وبشكل خاص في إقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان غربي باكستان، الواقعان بالقرب من الحدود مع أفغانستان، حيث شهد الإقليمان عددًا من الهجمات خلال الأيام الماضية ركز أغلبها على نشاطات انتخابية ومقرات لأحزاب سياسية. وقالت قناة “جيو نيوز” […]

ظهرت المقالة انطلاق الانتخابات العامة في باكستان وسط مخاوف أمنية أولاً على ايرث نيوز.