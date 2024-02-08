2024-02-08 06:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ وصف كيم سول هوا، باحث معهد الدراسات اليابانية بوزارة خارجية كوريا الشمالية، محاولات واشنطن للانضمام والتوحد مع “حلفائها الرئيسيين” بأنها “كالغريق الذي يتعلق بقشة”. وقال كيم سول هوا في مقالته التي نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إن العصر الذي كانت فيه الولايات المتحدة تعتبر “القوة العظمى” الوحيدة في العالم، قد ولى إلى […]

ظهرت المقالة باحث كوري شمالي: الولايات المتحدة “ذئب بلا أنياب” وقد ولى زمنها أولاً على ايرث نيوز.