استقرار اسعار الدولار في بغداد و اربيل

2024-02-08 14:30:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استقرت اسعار الدولار ، اليوم الخميس ، في أسواق بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار استقرت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 152200 دينار عراقي مقابل 100 دولار ، وهي نفس الأسعار التي سجلت أمس الأربعاء .

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 153250 ديناراً عراقياً، بينما بلغ الشراء 151250 ديناراً لكل 100 دولار .

أما في اربيل سجل الدولار استقرارا ايضا في محال الصيرفة سعر البيع 151850 دينارا مقابل الدولار و سعر الشراء 151750 دينارا مقابل 100 دولار.