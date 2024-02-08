الذهب يستقر بعد تصريحات لمسؤولين بالفيدرالي الأمريكي

2024-02-08 16:12:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

استقرت أسعار الذهب، في تعاملات، اليوم الخميس (8 شباط 2024)، على خلفية تصريحات لمسؤولين بمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الامريكي) قلصت توقعات السوق بشأن خفض قريب لأسعار الفائدة وقوضت الطلب على الملاذ الآمن بعد أن رفضت إسرائيل مقترحا من حركة حماس الفلسطينية لوقف إطلاق النار في غزة.

وأوضح تيم ووترر كبير محللي السوق لدى كيه.سي.إم تريد إن هناك مخاوف جيوسياسية كافية لإبقاء الإقبال على شراء الملاذ الآمن خيارا قائما مما يحد من تراجع أسعار الذهب، وعلى الجانب الآخر فإن عدم وضوح التوقيتات المحتملة لخفض الفائدة يقلص فرص ارتفاع الذهب قريبا.

ويريد مسؤولو المركزي الامريكي إرجاء خفض الفائدة حتى تكون لديهم ثقة أكبر في أن التضخم يتجه نحو الانخفاض إلى اثنين بالمئة.

وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.