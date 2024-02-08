تراجع أمام الدينار العراقيّ.. قائمة صباحية بأسعار صرف الدولار في 8 محافظات
2024-02-08 16:12:09 - المصدر: بغداد اليوم
بغداد اليوم - بغداد
سجلت أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي، اليوم الخميس (8 شباط 2024)، استقرارًا نسبيًا في الأسواق المحلية، فيما انخفضت في بغداد لتصل الى 152 ألف دينار لكل 100 دولار، بعد ان وصلت يوم امس الى اكثر من 153 الف دينار لكل 100 دولار .
أدناه قائمة بأسعار الصرف في 8 محافظات عراقية:
100$ = 152,250 بغداد
100$ = 152,300 البصرة
100$ = 151,900 أربيل
100$ = 152,300 كركوك
100$ = 151,900 السليمانية
100$ = 151,900 دهوك
100$ = 152,350 النجف
100$ = 152,000 الموصل