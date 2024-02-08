2024-02-08 16:12:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي، اليوم الخميس (8 شباط 2024)، استقرارًا نسبيًا في الأسواق المحلية، فيما انخفضت في بغداد لتصل الى 152 ألف دينار لكل 100 دولار، بعد ان وصلت يوم امس الى اكثر من 153 الف دينار لكل 100 دولار .

أدناه قائمة بأسعار الصرف في 8 محافظات عراقية:

100$ = 152,250 بغداد

100$ = 152,300 البصرة

100$ = 151,900 أربيل

100$ = 152,300 كركوك

100$ = 151,900 السليمانية

100$ = 151,900 دهوك

100$ = 152,350 النجف

100$ = 152,000 الموصل



