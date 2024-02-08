2024-02-08 16:12:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

ارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل والمتوسط، اليوم الخميس (8 شباط 2024)، مع ارتفاع أسعار النفط العالمي.

وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 56 سنتا لتصل الى 74.10 دولاراً، وارتفعت أسعار خام البصرة المتوسط 56 سنتاً لتصل الى 76.90 دولاراً.

وارتفعت أسعار النفط العالمي، اليوم الخميس، بعد أن رفضت إسرائيل مقترحا من حركة حماس الفلسطينية لوقف إطلاق النار، فيما تتواصل المحادثات لمحاولة إنهاء الصراع الدائر في غزة والتوترات في الشرق الأوسط بشكل عام والتي تلقي بظلالها على السوق منذ أكتوبر.



