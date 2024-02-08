الدفاع تعلن الاطاحة بشبكة دولية متخصصة في النصب والاحتيال

2024-02-08 16:12:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الدفاع، مساء اليوم الخميس (8 شباط 2024)، عن الإطاحة بشبكة دولية متخصصة في النصب والاحتيال.

وقالت الدفاع في بيان تلقته "بغداد اليوم، انه "وبعملية نوعية، تمكنت مفرزة من مديرية استخبارات وامن كركوك التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، وبإسناد فوج مغاوير قيادة عمليات كركوك، من تفكيك شبكة يقودها شخص أجنبي الجنسية وعناصرها من العراقيين يقومون بتنفيذ عمليات نصب واحتيال عن طريق الترويج لصفحات وهمية ببرامج التواصل الاجتماعي تعلن من خلالها عن توزيع هدايا قيمة (عجلات نوع لكزز)، حيث يتم التواصل مع الضحايا وسحب المبالغ المالية منهم بذريعة شحن وإيصال الهدية للضحية".

ولفت البيان الى ان "عدد العمليات التي نفذتها الشبكة داخل العراق بلغت ٤٩٢ عملية جرى من خلالها تحويل ما يقرب من ٦٠٠ ألف دولار إلى خارج العراق عن طريق مكاتب صيرفة تعود لأحد المتهمين وبطاقة ماستر كارد خاصة بأحد التجار".

وأشار الى "إلقاء القبض على عناصر الشبكة العاملين في العراق من خلال تواجدهم في محافظة كركوك، ودُونت إفاداتهم ابتدائياً وقضائياً وأحيلت أوراقهم التحقيقية للجهات القضائية ذات العلاقة؛ لينالوا جزاءهم العادل".