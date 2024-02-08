الدفاع توجه دعوة الى الطلاب المتقدمين للقبول في الدورة (114)

2024-02-08 16:12:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

دعت وزارة الدفاع، اليوم الخميس (8 شباط 2024) دعوة الى الطلاب المتقدمين للقبول في الدورة (114) لمراجعة الكلية العسكرية في منطقة الرستمية جنوب بغداد.

وذكر بيان للوزارة تلقته "بغداد اليوم"، دعت فيه "الطلاب المتقدمين للقبول في الدورة (114) مراجعة مقر الكليـة العسكرية الكائنـة في بغداد/ الرستمية حسب تسلسل أرقام الاستمارات الالكترونية الخاصة بهم وفقاً للقوائم المرفقة طياً للوجبة الرابعة والمؤشر فيها تواريخ الحضور ازاء كل رقم استمارة، مع مراعاة جلب المستمسكات المبينة أدناه عند المراجعة:

1- استمارة التقديم الإلكتروني.

2- البطاقة الوطنية للمتقدم وللوالدين مع بطاقة السكن.

3- وثيقة مدرسية بالدرجات معنونه إلى الكلية العسكرية / وزارة الدفاع مصادقة من المدرسة ومديرية التربية خالية من الحك والشطب.

4- تأييد سكن لسنة (2024) مصادق من مختار المنطقة يحتوي على صورة شخصية مختومة ومصدقة من الأمن الوطني والوحدة الإدارية.

5- عقد زواج للمتقدم او الوالدين مصادق من المحكمة المختصة لسنة 2024.

6- صور شخصية حديثة عدد (6).

7- على أبناء الشهداء (الأب أو الأم) فقط جلب كتاب تأييد من مؤسسة الشهداء المقر العام حصراً.

8- جلب جميع المستمسكات المطلوبة بالفقرات أعلاه الأصل مع نسخة مصورة ملونه عدد (٦)

9- العسكريين المنسوبين إلى وزارة الدفاع جلب كتاب استمرارية بالخدمة مع نموذج تقييم الآمرين.

10- توضع المستمسكات المطلوبة داخل فايل نايلون وكالاتي:

أ. المتقدمين من الفرعين (العلمي والأدبي) فايل مانيلا أزرق.

ب. المتقدمين من الفرعين (صناعي وتجاري) فايل مانيلا أصفر

ج. المتقدمين العسكرين المنسوبين إلى وزارة الدفاع فايل مانيلا اخضر

د. أبناء الشهداء فايل مانيلا احمر

ونوهت الدفاع الى انه "سيتم الاعلان عن ارقام الاستمارات الخاصة بالوجبات الأخرى لاحقاً" مشيرة الى انه "في حال اعلان عطلة رسمية من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء يتحول الموعد لليوم الذي يليه".

للإطلاع على مواعيد فحص الوجبة الرابعة من المقبولين في الكلية العسكرية دورة 114.. أضغط هنـــــــــــــا