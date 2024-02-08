2024-02-08 16:12:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الخميس (8 شباط 2024)، بتعرض محامٍ الى اعتداء من قبل بعض المحسوبين على (معقبي معاملات)، في دائرة تسجيل الشركات في بغداد.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم، ان "محامياً تعرض الى الضرب المبرح من قبل اشخاص مجهولين، يعتقد انهم تابعين الى معقبي معاملات في دائرة تسجيل الشركات".

وأضاف المصدر، ان "المحامي تعرض لسيل من الشتائم في داخل الدائرة، من قبل احد المعقبين (البحارة)، قبل ان يتم الاعتداء عليه بالضرب خلال خروجه من الدائرة".



