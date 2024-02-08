2024-02-08 16:12:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الخميس (8 شباط 2024)، احباط تهريب 3,5 مليون لتر من الوقود في البصرة، وضبط خرقاً في أنبوبٍ رئيسيٍ بمحافظة كركوك.

وذكر الجهاز في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "إستناداً إلى معلومات إستخبارية دقيقة عن وجود كراج في منطقة الزبير بمحافظة البصرة يُستخدم لتهريب المشتقات النفطية بكميات كبيرة، تحركت على الفور قوة من الجهاز في المحافظة بعد إستحصال الموافقات القضائية لمداهمة الموقع المذكور حيث تم ضبط (97) صهريجاً كانت محملة بـ (3,492,000) لتراً من الوقود المُعد للتهريب تم مصادرتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة".

واضاف، أنه "تم إلقاء القبض على (68) متهماً متورطين بعمليات التهريب، وفي عملية منفصلة جرى ضبط عجلة تحمل (45) ألف لتر من الوقود المعد للتهريب والقبض على صاحب العجلة".

وفي محافظة كركوك، اشار الجهاز الى أنه "تمكنت مفارزنا من ضبط عملية تهريب في إحد أنابيب نقل النفط الرئيسة بعد توافر معلومات إستخبارية عن وجود عملية خرق عن طريق أنبوب يستخدم لسرقة النفط بالقرب من الطريق الرابط بين (بغداد - وكركوك)، وعلى الفور تحركت مفارز الجهاز بإتجاه الموقع المذكور وتم ضبط أنبوب للتهريب مدفون تحت الأرض يستخدم لسرقة النفط الأبيض، وقد جرى فرض طوق أمني حول موقع الحادث وإشعار الجهات ذات العلاقة بعملية الخرق لإتخاذ الإجراءات اللازمة".

وتابع، "في نينوى وديالى وواسط تمكنت مفارز الجهاز من ضبط ساحة لخزن المشتقات النفطية بداخلها (9) خزانات تحتوي على (85,000) لتراً من المشتقات النفطية، وضبط (٤) عجلات محملة بـ (65,000) لتراً من الوقود وأدوات خزن وتفريغ والقبض على سائقيها".

ولفت الى، أنه "جرى إحالة المتهمين جميعاً والمضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا الجزاء العادل وفق القانون".











