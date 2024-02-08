2024-02-08 16:12:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس (8 شباط 2024)، القبض على 4 مطلوبين في السعودية وعُمان و5 متهمين مطلوبين لدول أجنبية وعربية، فيما اشارت الى استرداد متهم من جمهورية مصر العربية.

وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "ملاكات الشرطة العربية والدولية، تمكنت من استرداد متهم من جمهورية مصر العربية، والقت القبض على متهمين اثنين خارج العراق في المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان مطلوبين الى القضاء العراقي".

كما تمكنت أيضا، بحسب البيان، من "القبض على خمسة متهمين داخل العراق مطلوبين لدول عربية واجنبية"، لافتا الى انه "تم ايداعهم في التوقيف واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

وتابع "كما تم أيضا تسليم متهمة الى السلطات الأوزباكستانية اصوليا".