أول مصحة مخدرات في ديالى.. و3 ستراتيجيات مختلفة لمحاربة "الآفة"

2024-02-08 16:12:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

اكد محافظ ديالى وكالة كريم علي اغا، اليوم الخميس (8 شباط 2024)، بأن المحافظة تقود حربا ضد المخدرات في 3 اتجاهات، وذلك بمناسبة افتتاح المصحة النموذجية للتشافي من المخدرات في ديالى لأول مرة بعد 2003.

وقال اغا في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك تغييرا ملموسا في سبل وأدوات مكافحة المخدرات في ديالى خلال الأشهر الماضية من خلال نجاح وزارة الداخلية وتشكيلاتها في ديالى من توجيه سلسلة ضربات نوعية لشبكات الاتجار والاطاحة بالعديد من المتهمين الخطيرين في عمليات نوعية".

وأضاف، ان "افتتاح مركز لتأهيل ومعالجة المدمنين خطوة مهمة في ديالى وهي الابرز بعد 2003 في مواجهة سموم كانت وراء نهاية مؤلمة للكثيرين"، لافتا الى ان "المحافظة تقود حربا ضد المخدرات في 3 اتجاهات من خلال البعد الاجتماعي في نبذ هذه الافة وتوعية الشباب بالإضافة الى دفع المواطنين للتعاون والابلاغ عنهم مع تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية في تعقب المتاجرين بها".

وأشار الى ان "وجود مركز متطور لمعالجة المدمنين وافساح المجال امامهم سينقذ الكثيرين من مستنقع الإدمان ويعطيهم املا في تجاوز هذه المحنة"، مؤكدا بان "إدارة ديالى ستدعم كل الجهود الرامية من اجل نجاح خطة معالجة المدمنين في ديالى".

وافتتحت ديالى امس الأربعاء، مصحة نموذجية تبلغ قدرتها الاستيعابية 30 مدمنا.

وبحسب وزارة الصحة هناك 7 مراكز للتشافي من إدمان المخدرات في العراق، 3 منها في بغداد، وسط استعدادات لافتتاح 10 مصحات اخرى في جميع المحافظات.







