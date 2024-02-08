سياحة كردستان تكشف أسباب تراجع عدد السياح خلال فصل الشتاء

2024-02-08 16:12:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

كشفت رئيس هيئة السياحة في اقليم كردستان أمل جلال، اليوم الخميس (8 شباط 2024)، عن أسباب تراجع السياحة في الاقليم خلال فصل الشتاء.

وقالت جلال لـ "بغداد اليوم"، إن "قطاع السياحة في الاقليم يعتمد على العوائل بدرجة كبيرة وهذه الفئة اغلبها من الموظفين والطلبة ويكون لديهم دوام في فصل الشتاء".

وأضافت، أن "السبب الآخر هو برودة الطقس والتي بسبها لا تستطيع العوائل الخروج للمصايف والحدائق وبالتالي انتعاش القطاع السياحي سيعود مجددا في عيد نوروز وما يليها بسبب الجو الجميل واقتراب موعد العطلة الصيفية".

وأشارت الى انه "بالرغم من ذلك فان هناك الالاف من السياح الذين زاروا الاقليم خلال الأيام الماضية للتمتع بالأجواء الثلجية، لكن اعدادهم لاتقارن باعداد السياح في فصلي الربيع والصيف"، مبينةً أنه "من المتوقع ان يزداد العدد خلال هذا العام لان لدينا خطة شاملة وواسعة لزيادة تلك الاعداد".

وفي وقت سابق، أكدت هيئة السياحة في كردستان، أن الإقليم استقبل في العام 2023 أكثر من سبعة ملايين سائح، مشيرة إلى ارتفاع إيرادات السياحة بنسبة 17%.

ويمثل اهالي الوسط والجنوب قرابة 80% من سائحي الاقليم والمتبقي اجانب، بحسب تقارير سابقة، فيما تطمح سياحة كردستان الى تحقيق 20 مليون سائح في عام 2030، اي بعد 6 سنوات من الان، بينما يبلغ انفاق الفرد السائح الواحد 250 دولارا.

وبتحقيق 8 ملايين سائح يعني دخول ملياري دولار خلال عام الى كردستان ولكن ليس الى الحكومة لوحدها بل يتوزع الى الحكومة وكذلك الى السوق الكردستاني.



