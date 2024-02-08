2024-02-08 16:12:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف الراصد الجوي صادق عطية، اليوم الخميس (8 شباط 2024)، عن حالة طقس العراق خلال الايام المقبلة.

وقال عطية بمنشور على حسابه في فيسبوك، تابعته "بغداد اليوم"، إنه "غدا الجمعة بأذن الله ستندفع السحب نحو إجواء مدن البلاد معلنة عن بداية حالة جوية ربما لا تؤثر في كافة المدن هي الأولى في بداية الاسبوع."

وأضاف أن "بوادر الامطار فيها ستبدأ مساء او ظهر الجمعة بهطول خفيف في مناطق متفرقة من الانبار وجنوب نينوى، ثم تمتد مساء او ليلا بهطول خفيف يشمل العاصمة بغداد وغرب ومركز نينوى وصحراء النجف، بعدها تندفع ليلا نحو مدن الوسط والفرات الاوسط مصحوبة بالبرق والرعد مع فرص واردة للغزارة ".

وتابع أن "الرياح تتحول يوم الجمعة لتهب من الاتجاه الجنوبي الشرقي مصحوبة ببعض النشاط والتقلبات وعلى فترات "، مشيراً الى أن "تتعمق الحالة اكثر وتستمر حالة عدم الإستقرار الجوي يوم السبت لتشمل كذلك مدن الجنوب مع فرص واردة للغزارة ايضا."

ولفت الى أن "من المتوقع أن تتركز الحالة الاولى (التي تنتهي صباح الاثنين) في مدن وسط وجنوب وغرب البلاد ".