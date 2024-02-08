2024-02-08 16:12:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس (8 شباط 2024)، توقع عقدا مع شركة ايطالية لتشغيل وإدارة وصيانة مستشفى النجف التعليمي، مبينةً أن العقد هو الاول من نوعة في العراق.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "بحضور وزير الصحة الدكتور صالح مهدي الحسناوي وضمن اولويات البرنامج الحكومي، وقعت وزارة الصحة العراقية اتفاقية لتشغيل وإدارة وصيانة مستشفى النجف التعليمي سعة 492 سريرا مع شركة ايطالية متخصصة اليوم الخميس الموافق 8 شباط 2024 بحضور السفير الايطالي لدى العراق ماوريتسيو كريكانتي والشركة الايطالية ومستشار رئيس الوزراء للشؤون الصحية الدكتور صالح ضمد والسادة الوكلاء ومدير عام صحة النجف".

وأشار الوزير بحسب البيان الى انه "ضمن اولويات البرنامج الحكومي في القطاع الصحي جرى توقيع عقد الشراكة الأول لتشغيل وإدارة وصيانة مستشفى النجف التعليمي سعة 492 سريرا ضمن مشروع إدارة المستشفيات الحديثة وفق البرنامج الحكومي".

واوضح ان "العقد يعد الاول من نوعه منذ 50 عاما ويعد نجاح للحكومة العراقية"، لافتا الى ان "الغاية منه تطبيق معايير جديدة في ادارة وتشغيل المستشفيات وفق النظم الاوروبية الحديثة وتطوير الخدمات الصحية وتدريب الكوادر العراقية"، مؤكدًا ان "المشروع في خطوته الاولى يتضمن توقيع عقود لإدارة وتشغيل 6 مستشفيات حديثة وسيتم توقيع المستشفيات الاخرى خلال الاسبوعين المقبلين".

من جانبه ثمن السفير الايطالي لدى العراق، "دور الوزير والكادر المتقدم في الوزارة على الجهود المبذولة لإتمام توقيع العقد"، مبينا ان "العقد سيكون نقطة انطلاق لزيادة حجم التعاون بين البلدين في القطاع الصحي والقطاعات الاخرى".