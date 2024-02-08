للمرة الثانية.. مجلس ديالى يرفع جلسته ويبقيها مفتوحة لحين اكتمال النصاب

2024-02-08 16:12:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

رفع مجلس محافظة ديالى جلسته المقررة، اليوم الخميس (8 شباط 2024)، لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقدها.

وقال مصدر مطلع لـ "بغداد اليوم"، انه "ولعدم اكتمال النصاب لعقد جلسة مجلس ديالى بحضور 8 أعضاء من اصل 15 تم رفعها".

وأضاف المصدر، ان "الجلسة ستبقى مفتوحة لحين اكتمال النصاب القانوني من اجل المضي في اختيار رئيس المجلس ونائبه وفق الاطار القانوني"، موضحا ان "الخلافات في اللحظات الأخيرة كانت السبب في عدم حضور بعض الأعضاء من اجل المضي في اكمال التصويت وانهاء تشكيلة حكومة ديالى المحلية".

وكان مصدر مطلع كشف، اليوم الخميس (8 شباط 2024)، عن بدء توافد أعضاء مجلس ديالى لعقد جلسة التصويت على الحكومة المحليّة.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "اعضاء مجلس ديالى، توجهوا الى مبنى المجلس الرئيسي وسط بعقوبة استعداداً لعقد جلسة حاسمة لاختيار رئيس المجلس ونائبه والمضي بالتصويت على اختيار المحافظ ونوابه".

وأضاف، أن "المفاوضات مستمرة خلال الساعات الماضية لحسم بوصلة خيارات القوائم الفائزة حيال الاسم الذي سيتم التصويت له لرئاسة مجلس المحافظة".

واشار الى أن "منصب رئاسة المجلس ستكون من حصة المكون السني فيما لاتزال الصورة غامضة حيال من ستدفع القوى لدعمه لمنصب المحافظ وسط تباين بالاراء حتى الان لكن رئاسة المجلس ونائبه باتت شبه محسومة",

والاثنين الماضي، أعلن مجلس محافظة ديالى، تأجيل عقد الجولة الثانية من التصويت على رئيس مجلس المحافظة لعدم اكتمال النصاب القانوني فيما جعلها مفتوحة بانتظار الحسم.