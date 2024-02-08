مصرع وفقدان العشرات قبالة سواحل تونس

2024-02-08 16:12:12 - المصدر: قناة الثامنة

لقي 13 مهاجرا سودانيا حتفهم وفقد 57 اخرون، اثر غرق مركبهم قبالة السواحل الشرقية لتونس. وقال المتحدث باسم محكمة المنستير فريد بن جحا في تصريح صحفي إن 42 مهاجرا انطلقوا من سواحل منطقة جبنيانة من محافظة صفاقس (شرق) وتم انقاذ مهاجرين اثنين وارتفع عدد المفقودين من 17 إلى 27 مهاجرا، مضيفا ان جميع هؤلاء المهاجرين من الرجال، وكانت لديهم بطاقات لجوء. واكد بن جحا فتح تحقيق في الحادث، دون أن يستبعد احتمال أن يكون المهاجرين تم استغلالهم في قضية الاتجار بالبشر أو في تكوين وفاق إجرامي للوصول إلى أوروبا خلسة، مشيرا الى أن العمليات لا تزال جارية للبحث على مهاجرين