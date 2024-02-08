ثوران بركاني في جنوب غرب أيسلندا

2024-02-08 16:12:12 - المصدر: قناة الثامنة

بدأ ثوران بركان على شبه جزيرة ريكيانيس في جنوب غرب أيسلندا الخميس، هو الثالث في المنطقة منذ كانون الأول/ديسمبر، بحسب السلطات. وأظهرت تسجيلات مصوّرة بالبث الحي حمما بركانية تتدفق من صدع لتضيء عمودا من الدخان تصاعد من المكان. وجاء في بيان لمكتب الأرصاد الجوية الأيسلندي أنه "عند الساعة 5,30 من هذا الصباح، بدأ نشاط زلزالي صغير وشديد شمال شرق سيلينغارفل، بعد نحو 30 دقيقة، بدأ ثوران في المنطقة ذاتها". وأضاف المكتب أنه بناء على التقييم الأولي لخفر السواحل، فإن الصدع يمتد على نحو ثلاثة كيلومترات. وظهر في منطقة شهدت ثورانا بركانيا سابقا في 18 كانون الأول/ديسمبر و14 كانون الثاني/يناير قرب