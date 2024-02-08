الحكومة العراقية تتخذ موقفا شديدا من هجمات التحالف على بغداد

2024-02-08 16:12:12 - المصدر: قناة الثامنة

اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء قوات خاصة يحيى رسول الخميس ان التحالف الدولي تحول إلى عامل عدم استقرار للعراق، ويهدد بجرّه إلى دائرة الصراع. وقال رسول في بيان اصدره المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني ان القوات الأمريكية تُكرر وبصورة غير مسؤولة، ارتكاب كل ما من شأنه تقويض التفاهمات والبدء بالحوار الثنائي، إذ أقدمت على تنفيذ عملية اغتيال واضحة المعالم، عبر توجيه ضربة جوية وسط حي سكني من أحياء العاصمة بغداد، بطريقة لا تكترث لحياة المدنيين وللقوانين الدولية، وهي بذلك تهدد السلم الأهلي، وتخرق السيادة العراقية، وتستخف وتجازف بحياة الناس وأبناء شعبنا، والأخطر من ذلك، فإن