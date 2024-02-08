اجراء الانتخابات في باكستان وسط توترات امنية وسياسية

2024-02-08 16:12:12 - المصدر: قناة الثامنة

توجه ملايين الناخبين الباكستانيين للادلاء باصواتهم واختيار مرشحيهم في انتخابات تشريعية وإقليمية في البلاد. عشرات الملايين من الناخبين في باكستان يدلون باصواتهم في انتخابات تشريعية وإقليمية في البلاد، حيث فتح نحو 90 ألف مركز اقتراع أبوابه أمام الناخبين، وسط بيئة سياسية شديدة الاستقطاب وهجمات مسلحة وأزمة اقتصادية. اكثر من نصف مليون عنصر امني انتشروا لضمان سير الانتخابات في البلاد، ونحو 18,000 مرشح يتنافسون على مقاعد البرلمان الوطني وسيدلي نحو 128 مليون ناخب بأصواتهم في هذه الانتخابات لاختيار نواب البرلمان الاتحادي البالغ عددهم 336 نائباً وأعضاء البرلمانات الإقليمية، فيما اعلنت وزارة الداخلية تعليق خدمات الهاتف المحمول مؤقتاً في جميع أنحاء البلاد