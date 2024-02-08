العراق وأزمة التغيير.. من دكتاتورية الفرد إلى دكتاتورية الميليشيات!

2024-02-08 16:12:12 - المصدر: زاكروس

كفاح محمود عاشت معظم بلداننا التي تأسست بعد اتفاقية سايكس بيكو تحت مظلة المؤسسين الذين حاولوا استنساخ انظمتهم السياسية وحتى الاجتماعية في بلدان ومجتمعات تختلف عنهم جذريا في السلوك والعادات والتقاليد ناهيك عن الموروثات في طبيعة الحكم وموقع الرمز سواء كان اباً ام شيخ عشيرة ام رئيس دولة او ملك، وقد واجهت تلك العملية تحديات كثيرة أدت الى حدوث انقلابات وانتفاضات وثورات، وبعيداً عن إرهاصات تلك النظم وانقلاباتها الداخلية منذ انتهاء الحكم العثماني وبداية تبلور دول جديدة بأنظمة ملكية وجمهورية استنسخت فيها تجارب غربية لا علاقة لها بطبيعة المجتمعات الشرقية، هذه الأنظمة التي تقهقرت امام تحديات داخلية وخارجية كان أبرزها فقدان الوعي والتخلف الحضاري والنزعة القبلية والدينية، حيث أنتجت مجموعة من النظم القومية والدينية أساسها الصراع المجتمعي والتأثيرات الإقليمية والتي أسست نظماً مغلقة ومكبلة بقيود حديدية تحكمها العسكريتارية والأجهزة الأمنية، حيث أفقدت أي معارضة كانت فرصة تغييرها إلا باستخدام الخيار الخارجي الذي اجتاح العديد من دول الشرق الأوسط واستهدف تحطيم الهياكل الفوقية لتلك الأنظمة الراديكالية بمختلف توجهاتها يميناً ويساراً، دينياً أو مدنياً، في محاولة لإرساء نظم حديثة بلبوس ديمقراطي على الطريقة الغربية، ورغم كل المحاولات والإنفاق الهائل فشلت بعد عقدين من الزمن في تجربتها العراقية من أن تنتج قاعدة مجتمعية لاستخدام أدوات تلك الديمقراطية، حيث عادت تدريجياً تلك الموروثات المتأصلة في البناء الاجتماعي وانعكاسها على تكوين الأنظمة الجديدة