تقدم ExpertOption ميزات جديدة لمنصتها الحائزة على الجوائز

2024-02-08 17:49:00 - المصدر: ExpertOption

أعلنت شركة ExpertOption، الشركة الرائدة عالميًا في مجال التداول عبر الإنترنت، عن سلسلة من التحسينات التي تهدف إلى تزويد مستخدميها بتجربة تداول أكثر جدوى ويمكن الوصول إليها.

DUBAI, UAE - (ARAB NEWSWIRE)- استجابة لتعليقات مجتمع المتداولين الكرام، قدمت ExpertOption برنامج إحالة جديد تمامًا. يمكن للمستخدمين زيادة دخلهم بسهولة دون التداول النشط، وذلك ببساطة عن طريق مشاركة رابط الإحالة الخاص بهم أو الرمز الترويجي. وهذا يتيح لهم كسب دفعة لمرة واحدة لكل إحالة، إلى جانب نسبة مئوية من إيرادات الشركة. بالإضافة إلى ذلك، تحصل إحالاتهم على مكافأة سخية بنسبة 120%، مما يخلق سيناريو مربحًا لجميع المشاركين.

قامت ExpertOption أيضًا بزيادة عروض أصولها بشكل كبير، حيث قدمت عددًا من المؤشرات الجديدة، بما في ذلك مؤشر كرة القدم الجديد. هذا المؤشر، مستمد من أسعار أسهم الفرق المدرجة في البورصة، والمذيعين، والجهات الراعية، جوهر الرياضة المفضلة في العالم. تُظهر مثل هذه الإضافات التزام المنصة بتوفير فرص تداول متنوعة، مما يسمح للمستخدمين باستكشاف اتجاهات السوق والاستفادة منها.

بالإضافة إلى المؤشرات الجديدة، قدمت ExpertOption أيضًا مجموعة من الأصول الأخرى، بما في ذلك أسهم Nike وNvidia وCisco، بالإضافة إلى العديد من صناديق الاستثمار المتداولة، مما يزيد من تنويع محفظتها الاستثمارية. تتوافق هذه الخطوة مع هدف النظام الأساسي المتمثل في استيعاب التفضيلات والاهتمامات المتنوعة لقاعدة المستخدمين التي تنمو باستمرار.

يتيح إطلاق وضع التداول Battles الجديد للمستخدمين التنافس ضد بعضهم البعض في دورات التداول في الوقت الفعلي. حيث يتم تحديد المنتصر بأعلى ربح حصل عليه. توفر هذه الميزة للمتداولين فرصة لعرض مهاراتهم مع الحصول على مكافآت مثيرة.

وشهدت المنصة أيضًا ترقية كبيرة لواجهة المستخدم الخاصة بها، مما أدى إلى الارتقاء بتجربة التداول إلى مستويات جديدة. يعمل التصميم الجديد على تحسين المظهر الجمالي بساطة التنقل، مما يضمن قدرة المتداولين على الوصول بسهولة إلى الميزات المهمة لتحقيق أقصى قدر من إمكانات التداول الخاصة بهم.

وفوق ذلك، يمكن للمستخدمين أن يتوقعوا رؤية تنفيذ نظام مكافآت جديد، يضم مكافآت مثيرة مثل الصفقات الخالية من المخاطر، وزيادة الأرباح، وترقيات الحالة، والرموز الترويجية، وأكثر من ذلك بكثير. يمكن الحصول على هذه المكافآت من خلال نشاط التداول المنتظم على المنصة وسيتم تخزينها بسهولة في قسم "المخزون" الجديد.

إن تفاني ExpertOption في التحسين المستمر والعروض المتنوعة ورضا المستخدمين يعزز مكانتها كخيار رائد للمتداولين عبر الإنترنت. ومع توسع المنصة في ميزاتها وأصولها، يمكن للمستخدمين توقع تجربة تداول أكثر ثراءً.

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