رئيس الوزراء: الحكومة وضعت مكافحة الفساد على رأس أولوياتها

2024-02-08 19:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، أن الحكومة وضعت مكافحة الفساد على رأس أولوياتها.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل رئيس الهيئة الوطنية اللبنانية لمكافحة الفساد، القاضي كلود كرم".وأشار السوداني- خلال اللقاء- إلى أن "الحكومة العراقية وضعت مكافحة الفساد على رأس أولوياتها، وجعلت تعاون الدول الشقيقة والصديقة مع العراق في موضوع استرداد الأموال المنهوبة والمطلوبين، معياراً للعلاقة الدبلوماسية الناجحة مع تلك الدول".وأضاف البيان، أن "اللقاء شهد بحث طلبات المساعدة القانونية وإجراءات تسلّم المطلوبين بقضايا فساد واسترداد الأموال المنهوبة وتبادل المعلومات بشأن المتهمين والمطلوبين والتأكيد على أهمية تبادل الخبرات والتقنيات التي ترفع من كفاءة العاملين في مجال مكافحة الفساد في البلدين".