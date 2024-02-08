2024-02-08 19:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد اللواء قوات خاصة الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول، اليوم الخميس، أن اللجنة العراقية - الأمريكية تجتمع الأحد لمناقشة وجدولة إنهاء مهمة التحالف.وقال اللواء رسول في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "لمناقشة وجدولة إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، اللجنة الثنائية العسكرية الفنية العليا بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، تستأنف أعمالها الأحد المقبل الموافق 11 شباط 2024".