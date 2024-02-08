اللواء رسول: اللجنة العراقية - الأمريكية تجتمع الأحد لمناقشة وجدولة إنهاء مهمة التحالف
2024-02-08 19:36:02 - المصدر: واع
بغداد - واع
أكد اللواء قوات خاصة الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول، اليوم الخميس، أن اللجنة العراقية - الأمريكية تجتمع الأحد لمناقشة وجدولة إنهاء مهمة التحالف.
وقال اللواء رسول في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "لمناقشة وجدولة إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، اللجنة الثنائية العسكرية الفنية العليا بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، تستأنف أعمالها الأحد المقبل الموافق 11 شباط 2024".
أكد اللواء قوات خاصة الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول، اليوم الخميس، أن اللجنة العراقية - الأمريكية تجتمع الأحد لمناقشة وجدولة إنهاء مهمة التحالف.
وقال اللواء رسول في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "لمناقشة وجدولة إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، اللجنة الثنائية العسكرية الفنية العليا بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، تستأنف أعمالها الأحد المقبل الموافق 11 شباط 2024".