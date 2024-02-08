العمليات المشتركة: الإطاحة بشبكة لتهريب الآثار في بابل تتكون من 6 متهمين

2024-02-08 19:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الخميس، الإطاحة بشبكة لتهريب الآثار والمتاجرة بها في بابل تتكون من 6 متهمين.وذكرت القيادة في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مفارز جهاز المخابرات الوطني العراقي، بالتنسيق مع مديرية الاستخبارات والأمن في محافظة بابل، تمكنت من تنفيذ كمين محكم أطاحت من خلاله بشبكة إجرامية مكونة من ستة متهمين، مختصة بتهريب الآثار والمتاجرة بها، وضبطت بحوزتها مخطوطة نادرة و 25 قطعة أثرية مختلفة الأحجام".وأضافت القيادة، أنه "قد أحيل الملقى القبض عليهم والمضبوطات أصولياً، إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية".